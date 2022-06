Engagement Karl-Marx-Siedlung in Magdeburg: Bewohner treffen sich zum großen Familienfoto

Unter dem Motto „Otto feiert Hopfengarten“ ist am Wochenende „90 Jahre Karl-Marx-Siedlung“ in Magdeburg bejubelt worden. Unter der Regie vom Hopfengartenverein KMS 1932 e. V. entstand dabei das „größte Familienfoto der Stadt“. Das älteste Mitglied dieser besonderen Siedlungsgemeinschaft, Heinz Pechau, hatte am Sonntag seinen 100. Geburtstag.