Keine Haltezone für Elterntaxis vor Magdeburger Grundschule

Magdeburg - Nach der Rückkehr der Schule aus dem Ausweichquartier, das während des Umbaus und der Erweiterung in Neu-Olvenstedt genutzt wurde, startet die Einrichtung wieder in Diesdorf in ein neues Schuljahr. Manch Anwohner fürchtet damit die Rückkehr der alten angespannten Verkehrssituation vor Schulbeginn und nach Schulende. „Nicht selten kann ich morgens nicht pünktlich zur Arbeit fahren, weil die Einfahrt zugeparkt wird“, sagt am Mittwochmorgen einer von ihnen.