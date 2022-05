KFZ-Mechatroniker & Serviceassistent: Peugeot Autohaus Schulze zahlt Erfolgsprämie

Begrüßungsgeld für einen? Oder Erfolgsprämie für alle? Loyalität gegenüber jedem einzelnen Mitarbeiter ist im Peugeot Autohaus Schulze das Fundament eines tollen Teams. Egal ob Servicemitarbeiter oder KFZ-Mechatroniker – am Ende des Jahres werden alle mit einer Prämie für den gemeinsamen Erfolg belohnt.

Dieses Team um Geschäftsführerin Nadine Soszynski möchte weiter an der Erfolgsschraube drehen und sucht für diese Mission Verstärkung in Magdeburg und Haldensleben.

Folgende Stellenangebote sollen schnellstmöglich besetzt werden:

- KFZ-Mechatroniker m/w/d

- Serviceassistent m/w/d

Grundsätzlich hat Nadine Soszynski die Einstellung, dass mit Motivation und Lernbereitschaft alles erlernbar ist. Daher ist für die freie Stelle der oder des Serviceassistenten jede Bewerbung willkommen, auch gern von Quereinsteigern.

Aufgaben Serviceassistent im Peugeot Autohaus Schulze Magdeburg

Einem Serviceassistenten fällt eine Schlüsselrolle im Alltag eines Autohauses zu, denn er oder sie sind erster Ansprechpartner für alle Besucher und alle Kunden. Egal ob telefonisch oder persönlich. Sie empfangen und begrüßen jeden zuerst, fragen nach dem Anliegen und vermitteln dann an die zuständigen Ansprechpartner, beispielsweise zu den Verkaufsberatern oder in die Werkstatt.

Ein Serviceassistent ist das wichtige Bindeglied zwischen dem Team im Peugeot Autohaus Schulze und allen Kunden. Zudem gibt es vielfältige organisatorische und administrative Aufgaben zur Unterstützung des Teams in den Bereichen Verkauf, Service und Werkstatt. Die Arbeit eines Serviceassistenten hat großen Einfluss auf die Zufriedenheit der Kunden und die Atmosphäre im gesamten Team.

Christian Hellmuth ist Serviceassistent im Peugeot Autohaus Schulze in Magdeburg. Er freut sich, wie das gesamte Team, auf die neuen Kollegen. Foto: Peugeot Autohaus Schulze

Geeignete Fähigkeiten von Serviceassistenten

- Freundliches und sympathisches Auftreten

- leichtes Kommunizieren mit Kompetenz

- Freude am Kontakt mit Kunden

- Fähigkeit auf Kundenwünsche und Sorgen einzugehen

- Zuverlässigkeit

- Organisationstalent

Mechatroniker: Aufgaben im Peugeot Autohaus Schulze



Ein Job als Mechatroniker oder einer Mechatronikerin ist vor allem eins: abwechslungsreich und zukunftsorientiert. Denn die Mobilität von heute und der Antrieb der Autos von morgen wird sich grundlegend ändern. Die Technisierung der Autobranche geht mit riesigen Schritten voran. Parallel dazu ändern sich die Aufgaben und Anforderungen der KFZ-Mechatroniker in den Autowerkstätten.



Die Geschäftsführerin vom Peugeot Autohaus Schulze sagt dazu: „Wir sehen uns an unseren Standorten als zuverlässiger Ansprechpartner und Dienstleister für Peugeot Autofahrer und alle Kunden rund um das Automobil. Für die sich wandelnden Mobilitätsansprüche, wie beispielsweise die Elektromobilität, sind wir bestens aufgestellt. Unseren Mechatronikern bietet die Ausstattung der Werkstätten, das Know-How der Kollegen und die Modellpalette von Peugeot die Möglichkeit, mit den neuesten Technologien zu arbeiten.“ Zu den täglichen Aufgaben zählt beispielsweise die Wartung und Reparatur der Autos. Außerdem bauen KFZ-Mechatroniker mechanische, elektrische und elektronische Komponenten ein, montieren diese zu komplexen Systemen, installieren Steuerungssoftware und halten alle Systeme instand.

Um all diese Aufgaben auch in Zukunft in höchster Qualität leisten zu können, investiert Nadine Soszynski ständig in das Know-How ihrer Mitarbeiter. Beste Qualifizierungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten stehen ihnen zur Verfügung.

Was bietet das Peugeot Autohaus Schulze seinen Mitarbeitern?

- Gute Einarbeitung

- Leistungsgerechte Vergütung

- Familiäre Arbeitsatmosphäre

- Qualifizierungen

- Weiterbildungen

- Mitarbeitervorteile rund ums Auto

- Prinzip Leistungsprämie

- Gesundheitsvorsorge

- Mitarbeiter Parkplätze



Interessiert Teil des Teams vom Peugeot Autohaus Schulze als Serviceassistent/-in oder KFZ-Mechatroniker/-in in Magdeburg oder Haldensleben zu werden? Dann füllen Sie einfach das Bewerbungsformular aus oder melden sich telefonisch unter 0391/7322913.