Kinder auf Corona-Demos in Magdeburg: Ein Fall fürs Jugendamt?

"Spaziergang" in Magdeburg - gegen Impfpflicht, gegen Corona-Schutzauflagen. Regelmäßig bringen Eltern Kinder mit auf die Demonstationen und teils bis dicht an Polizeiketten heran, die regelmäßig gewaltsam durchbrochen werden. Das sorgt für Kritik auch im Magdeburger Stadtrat.

Magdeburg - Nach Meldungen über ein am Rande einer Corona-Demonstrationen in Schweinfurt schon Ende 2021 durch Pfefferspray verletztes 4-jähriges Kind und Erkenntnissen über gezielte Aufrufe, Kinder mit auf die vielfach unangemeldeten Demonstrationen zu bringen, wird das Thema Kinder auf Corona-Demos bundesweit diskutiert. In Magdeburg thematisierte Madeleine Linke, Vorsitzende der Ratsfraktion Grüne/future!, das Problem im Januar 2022 auf einer Sitzung des Verwaltungsausschusses und frage nach, ob sich das Magdeburger Jugendamt damit befasse.