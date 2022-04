Kinder erleben bei der Kürbisernte mit Opa West in Magdeburg Unterricht zum Anfassen

Magdeburg - „Dieses Mal ist wirklich das letzte Mal“, wird Peter West am Dienstag nicht müde zu betonen, kann sich dabei aber ein Schmunzeln nicht verkneifen. Vor fünf Jahren bereits wollte der heute 86-Jährige die von seiner Frau Ingrid und ihm lange gepflegte Tradition der gemeinsamen Kürbisernte mit Schülern der benachbarten Grundschule ausklingen lassen. „Aber das fiel uns ehrlich gesagt sehr schwer. Außerdem habe ich im vergangenen Jahr mehr angebaut als sonst, was die Kinder freuen dürfte“, so der Ottersleber. Und er sollte Recht behalten. Die Klasse 2e um Lehrerin Claudia Boxberger verbringt am Dienstag einen Schultag, bei dem Peter West allerhand Wissenswertes über die Kürbisse (latein: cucurbita) erzählt, die in großer Anzahl auf einer Fläche von 400 Quadratmetern auf dem West-Hof gewachsen sind. „Das ganze Areal habe ich allein umgegraben“, merkt der Gastgeber an. Dass Ingrid West trotz ihrer 85 Jahre für ein Mädchen gehalten wird, passt zur ausgelassenen Stimmung der unter den buchstäblichen Kleingärtnern.