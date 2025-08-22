Ein 59-Jähriger soll seine Frau gewürgt und schwer verletzt haben. Nun wurde er in Bernburg festgenommen.

Staßfurt - Nach einem mutmaßlichen Angriff auf seine Ehefrau ist ein 59 Jahre alter Mann aus dem Salzlandkreis am Abend in Bernburg vorläufig festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Mann selbst gestellt. Die Fahndung wurde daraufhin eingestellt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Der Mann steht im Verdacht, am Donnerstagabend im Staßfurter Ortsteil Löderburg seine 49-jährige Frau gewürgt und verletzt zu haben. Laut Polizei ließ er von ihr ab, nachdem sie sich massiv wehrte. Er flüchtete mit einem Auto.