Kinder in Not kommen für Jahre in Magdeburger Wohnblock unter

Magdeburg - Immer mehr Kinder und Jugendliche sind in Magdeburg darauf angewiesen, an einen sicheren Ort außerhalb ihrer Familie gebracht zu werden. Kurz: Die Inobhutnahmen in Magdeburg nehmen zu. Da die stationäre Betreuung im Kinder- und Jugendnotdienst, die aktuell in der Gerhart-Hauptmann-Straße 46a sitzt, an ihre räumlichen Grenzen kommt und die Kapazitäten erschöpft sind, wird eine neue Übergangslösung in Neu-Olvenstedt geschaffen. In einem Wohnblock sollen zehn Plätze geschaffen werden.