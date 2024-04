Die Kinderkulturtage gehen in die nächste Runde. Bei über 100 kostenlosen Veranstaltungen können Kinder und Jugendliche in ganz Magdeburg ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Marlen Geisler, Ulrike Gehle, Christian Sasse und Nadine Tiedge (von links) organisiereren gemeinsam die Kinderkulturtage, die in der ersten Juniwoche stattfinden werden. In diesem Jahr stehen Kinder- und Familienspiele im Mittelpunkt.

Magdeburg - Eine spielerische Zeitreise ins Mittelalter, ein Abenteuer in der Fabelwelt oder mit Künstlicher Intelligenz ein eigenes, intelligentes Haus erschaffen: Wenn am 3. Juni 2024 die 9. Kinderkulturtage (Kikuta) in der Landeshauptstadt eröffnet werden, stehen in der Landeshauptstadt wieder eine Woche lang Magdeburgs Kinder und Jugendliche im Mittelpunkt.

Bis zum 8. Juni 2024 erschaffen die Organisationen unter dem diesjährigen Motto „Spiel mit!“ in der ganzen Stadt Spielräume, in denen Kinder und Heranwachsende von 4 bis 14 Jahren sowie Familien mit Leichtigkeit und Fantasie Neues entdecken und gestalten können.

Über 100 kostenlose Veranstaltungen bei Kinderkulturtage in Magdeburg

Für die Festivalwoche, federführend konzipiert und durchgeführt von der Jugendkunstschule und dem Puppentheater, sind über 100 Veranstaltungen geplant, die sowohl vormittags als auch nachmittags stattfinden. Darunter fallen unter anderem Workshops, Konzerte, Ausstellungen wie auch Lesungen.

Die einzelnen Programmpunkte werden dabei von über 40 Institutionen, Vereinen sowie freien Künstlern entwickelt, unter anderem vom Gesellschaftshaus, dem Literaturhaus, dem Kunstmuseum oder dem Technikmuseum.

Die Kinderkulturtage bieten hauptsächlich analoge Kinder- und Familienspiele an. Erst am Wochenende, dem 8. und 9. Juni, werden im Nachgang digitale Spiele angeboten.

Kinder und Jugendliche sollen in Magdeburg bei Kinderkulturtagen kreativ werden

Während der Kinderkulturtage sollen laut Aussage von Projektleiterin Ulrike Gehle die jungen Magdeburger möglichst viel selbst entdecken und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. „Mich berührt es sehr, dass die Kraft der Fantasie bei Kindern noch so viel wacher ist, als bei uns Erwachsenen“, sagt sie.

Diese Fantasie und Kreativität gelte es in einem geschützten Raum zu fördern, in dem sich die Kinder „mit den Kompetenzen präsentieren können, die sie haben“, meint Gehle.

Abseits der festen Workshops und Veranstaltungen wird auch das Kikuta-Mobil unterwegs sein, das von Montag bis Freitag täglich in einem anderen Stadtteil Halt machen wird.

Veranstaltungen bei den Kinderkulturtagen sind kostenlos - Anmeldungen online möglich

Die Route startet am Thiemplatz in Buckau, verläuft über den Olvenstedter Marktplatz in Olvenstedt, der Brachfläche an der Umfassungsstraße in Neue Neustadt, dem Ambrosiusplatz in Sudenburg und endet am Klosterbergegarten in Buckau.

An diesen öffentlichen Plätzen lädt Theaterpädagogin Nadine Tiedge jeweils von 15 bis 18 Uhr zu verschiedenen Spielen ein, die von Familien ohne vorherige Anmeldung besucht werden können.

Die Veranstaltungen aus dem Programm sind kostenfrei. Lediglich eine Anmeldung über die Website www.kikuta.de ist notwendig. Dort gibt es auch das gesamte Programm zum Nachlesen.