Kino in Magdeburg: Filmreihe erinnert an Lichtspielhäuser der Vergangenheit

Eine neue Filmreihe des Moritzhofs erinnert an die Magdeburger Kinogeschichte. Historikerin Nadja Gröschner blickt darin auf frühere Lichtspielhäuser zurück.

Eine neue Filmreihe blickt auf die Kinogeschichte Magdeburgs zurück. Hier das Oli-Kino in Stadtfeld bei der Eröffnung 1936.

Magdeburg - Das Kulturzentrum Moritzhof hat gemeinsam mit der Stadtchronistin Nadja Gröschner eine neue Reihe ins Leben gerufen, die sich der Magdeburger Kinogeschichte widmet. Im Vergleich zu heute gab es in der Vergangenheit eine viel größere Dichte an Lichtspielhäusern. So waren es vor nicht einmal 100 Jahren über 30 Kinos mit circa 17.000 Sitzplätzen im gesamten Stadtgebiet.