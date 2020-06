Das Cinestar am Magdeburger Pfahlberg öffnet am 2. Juli 2020 nach der Corona-Zwangspause wieder. Foto: Ivar Lüthe

Das Magdeburger Cinestar-Kino am Pfahlberg öffnet wieder. Ein Vierteljahr war es wegen des Coronavirus geschlossen.

Magdeburg l Nun steht es fest: Nach der coronabedingten mehrmonatigen Zwangspause öffnet das Cinestar-Kino am Pfahlberg am kommenden Donnerstag, 2. Juli 2020, wieder seine Türen und hebt die Vorhänge. Nachdem die Cinestar-Gruppe ihr Hygienekonzept und die Abstandsregelungen Anfang Juni dieses Jahres zunächst in drei Häusern getestet hat, um eine reibungslose Umsetzung zu gewährleisten, rollt sie dieses Konzept jetzt unter Berücksichtigung der individuellen Vorgaben der Bundesländer sukzessive auch an ihren anderen Standorten aus, erklärte eine Sprecherin auf Nachfrage der Redaktion.

Zum Sicherheits- und Hygienekonzept gehört unter anderem, dass die Gäste gebeten sind, sowohl ihre Tickets als auch ihre Menüs vorzugsweise online zu kaufen. So sollen Wartezeiten vermieden werden. Zur Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern wurde die Platzvergabe im Buchungssystem entsprechend angepasst. Die Vorstellungen starten zeitlich versetzt, das Foyer und die Sanitäranlagen wurden mit einem Abstands- und Wegeleitsystem versehen. Die Ticketkontrolle erfolgt kontaktlos und zusätzliche Desinfektionsspender sowie die Erhöhung der Reinigungsintervalle sorgen für eine engmaschige Desinfektion, hieß es. Die Saaltüren werden frühzeitig geöffnet und schließen automatisch. Nach Möglichkeit werden weitere Türen geöffnet. Zudem herrscht für Mitarbeiter und Gäste auf ihren Wegen durch das Kino Maskenpflicht. Oliver Fock, Geschäftsführer von Cinestar: „Auch wenn es organisatorisch und wirtschaftlich durchaus eine Herausforderung ist, die Auflagen umzusetzen, sind wir erleichtert, dass wir endlich wieder öffnen können.“

Dass das Magdeburger Cinestar nochmals öffnet, war eine zeitlang nicht klar. Denn der Magdeburger Standort steht zum Verkauf. Durch die Übernahme von Cinestar durch Mitbewerber Cinemaxx muss das Lichtspielhaus am Pfahlberg an einen anderen Bewerber veräußert werden. Dafür bleiben noch etwa zwei Monate.