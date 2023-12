Widerstand formiert sich gegen den Plan, an einem Radschnellweg in Magdeburg zu sparen. Es geht um eine Strecke zu Intel.

Magdeburg - Magdeburg steckt in einer Zwickmühle: Zum einen muss aufgrund knapper Kassen gespart werden. Wenn Ausgaben nicht gesenkt und Einnahmen nicht erhöht werden, droht die Zwangsverwaltung durch das Landesverwaltungsamt in Halle. Auf der anderen Seite steht die Großinvestition von Intel in Fabriken für Computerchips im Raum – und dafür muss in neue Infrastruktur gerade auch im Verkehrsbereich investiert werden.