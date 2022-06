Kita in Magdeburg: Freude über neuen Spielplatz in dreisprachiger Einrichtung

Die Trilinguale Kita in Magdeburg hat einen neuen Spielhügel einweihen können. Spender und Sponsoren ermöglichten das Projekt.

Die Kinder der Trilingualen Kita in Magdeburg freuen sich über ihren neuen Spielhügel.

Magdeburg - Seit 2018 ist die Trilinguale (Dreisprachige) Kita der Stiftung Evangelische Jugendhilfe in der ehemaligen Fröbelschule an der Rötgerstraße untergebracht. Um den alten Schulhof in der Magdeburger Innenstadt attraktiver für die kleinen Kinder zu gestalten, wurde damals ein Spielhügel mit Rutsche, Tunnel und Klettergerüst angelegt.