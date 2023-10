Vor sieben Jahrzehnten wurden sie gemeinsam in Magdeburg eingeschult. In einer Schule, die es gar nicht mehr gibt. Dennoch sind sie bis heute in Kontakt geblieben. Und pflegen diesen.

Magdeburg - Ehemalige Klassenkameradinnen und Klassenkameraden der Lessingschule, Jahrgang 1946, haben sich in Magdeburg wiedergetroffen. Am einstigen Sitz der Schule in der Salzmannstraße befinden sich heute die Berufsbildenden Schulen Hermann Beims.

Klassentreffen in Magdeburg: Auch nach 70 Jahren noch Kontakt

„Als wir 1953 in der Lessingschule eingeschult wurden, zerrten wir alle noch am gleichen Strang. Im Laufe der Jahre zogen die einen kräftiger nach links, die anderen eher nach rechts. Nach der Wende zog es einige von uns bis in den Westen, die meisten blieben im Osten, nicht nur hier in Magdeburg. Das Tischtuch wurde jedoch nie zerrissen“, schreibt Peter Sienkiewicz zum Klassentreffen.

Geboren im Jahr 1946 seien sie die erste Generation, „die Kriege nur aus den Geschichtsbüchern kennen. Und für diesen Frieden lohnt sich jede Anstrengung, mit gesamter Kraft an einem Strang“.