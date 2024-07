In Magdeburg hat sich ein neues Gremium gegründet. Welche Aufgabe der Klimabeirat hat und wer ihm angehört.

Klimabeirat in Magdeburg gegründet

Magdeburg. - Eine Verpflichtung zur Dachbegrünung oder Photovoltaikanlagen, das Verbot von neuangelegten Stein- und Schottergärten, Umweltzonen oder Altspeiseöl als Biokraftstoff – die Maßnahmen zum Klimaschutz in der Landeshauptstadt sind vielfältig und tangieren die unterschiedlichsten Lebensbereiche. Die Klimaschutzstrategie „Masterplan 100 % Klimaschutz“ fasst zusammen, wie Magdeburg bis zum Jahr 2050 weitgehend klimaneutral werden kann.

Begleitet wird das Vorhaben nun von einem neu gegründeten Klimaschutzbeirat, dessen Mitglieder am 29. Juli 2024 offiziell berufen wurden. 18 Mitwirkende zählt das Gremium, das die Verwaltung und den Stadtrat künftig bei Klimaschutzfragen beraten wird.

Gremium berät ehrenamtlich

Der Beirat setzt sich aus Personen zusammen, die eine fachliche Expertise in unterschiedlichen Themenfeldern mitbringen – so zum Beispiel regionale Klimaforschung und Klimaschutz, Bauen, Wohnen und Planen, erneuerbare Energien und Energienutzung, Mobilität und Verkehr, Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit oder betrieblicher und landwirtschaftlicher Klimaschutz und Ernährung. Dazu gehören unter anderem Vertreter der Universität und Hochschule, des ADAC und ADFC sowie von Magdeburger Energieunternehmen. Zusätzlich entsenden die Fraktionen des Stadtrates jeweils einen Vertreter in den Klimabeirat.

Das neue Gremium, das ehrenamtlich tätig ist, soll sich künftig dreimal im Jahr treffen. Die Sitzungen sind öffentlich, wobei der Beirat einzelne Themen auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit behandeln kann. Die Mitglieder wurden zunächst für drei Jahre berufen. Die Stabsstelle Klima der Landeshauptstadt Magdeburg führt die Geschäfte und unterstützt den Klimabeirats bei seiner Arbeit.

Magdeburg ist seit 1993 Mitglied im Klima-Bündnis

Bereits seit 1993 ist Magdeburg Mitglied im Klima-Bündnis der europäischen Städte mit indigenen Völkern des Regenwaldes und hat sich zu einer kontinuierlichen Reduktion der Treibhausgase verpflichtet.

Ziel ist es, bis zum Jahr 2050 die Emissionen klimarelevanter Gase um 95 Prozent gegenüber 1990 und den Verbrauch an Endenergie im selben Zeitraum, um 50 Prozent zu senken.

18 Mitwirkende im Magdeburger Klimabeirat

Das sind die Mitglieder des Klimabeirats: