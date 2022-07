Corona-Krise im Krankenhaus: Aufgrund vieler erkrankter Mitarbeiter kann eine Klinik in Magdeburg den gewohnten Betrieb nicht mehr gewährleisten.

In Magdeburg führt Corona zu Einschränkungen.

Magdeburg - In Magdeburg war es soweit: Eine Klinik der Notfallversorgung hat am Freitag beim Amt für Brand- und Katastrophenschutz gemeldet, dass für die kommenden Tage der Betrieb wegen einer Vielzahl an Corona-Kranken unter den Mitarbeitern nicht mehr sichergestellt ist. Konkret geht es um das Uniklinik für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie.