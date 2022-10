Knöllchen am Discounter-Parkplatz in Magdeburg

Wohl jeder Autofahrer kennt sie, so mancher ignoriert sie: Schilder mit der zulässigen Parkdauer auf Einkaufsmarkt-Parkplätzen. Auch hier kann es für Parksünder tatsächlich ein Knöllchen und damit eine Geldbuße geben. Bei Überschreiten einer anderthalbstündigen Parkdauer droht beim Discounter und Baumarkt an der Berliner Chaussee in Magdeburg eine Geldstrafe von 35 Euro.

Foto: Michaela Schröder