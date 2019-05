Ein 31-jähriger Mann ist in Magdeburg mit vier Männern in Streit geraten und dabei mit einer Bierflasche bewusstlos geschlagen worden.

Magdeburg l Auf dem Busbahnhof in Magdeburg ist am 30. April 2019 ein 31-jähriger Magdeburger mit vier unbekannten Männern in Streit geraten. Er gab gegenüber der Polizei an, dass er gegen 20 Uhr von den Männern beleidigt worden sei. Als er die Gruppe zur Rede stellen wollte, kam es zum verbalen Streit. Dann wurde er von einem der Männer getreten.

Der Magdeburger wehrte sich. Dabei fiel ihm seine Bierflasche zu Boden. Diese Flasche nahm einer der unbekannten Männer und schlug ihm damit zweimal auf den Kopf. Der Magdeburger verlor kurz das Bewusstsein. Nachdem er wieder zu sich kam, fuhr er ins Krankenhaus und blieb dort eine Nacht zur Behandlung.

Erst am Tag darauf erstattete er Anzeige bei der Polizei.

Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern und/oder der Tat geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3292 im Polizeirevier Magdeburg zu melden.