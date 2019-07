In Magdeburg hat ein Mann eine junge Frau ins Gesicht geschlagen. Die Polizei traf ihn wenig später in einer Bar an. Archivfoto: Rene Ruprecht/dpa

Er bot ihr Alkohol an, sie lehnte ab. Das schien einem Mann in Magdeburg nicht zu gefallen. Und so schlug er einfach zu.

Magdeburg l Eine 21-jährige Magdeburgerin ist am Mittwochmorgen von einem 31-Jährigen unverhofft mit der Faust ins Gesicht und auf den Brustkorb geschlagen worden. Vermutlich war der Eritreer sauer, weil die junge Frau nicht auf sein Angebot eingegangen war. Die junge Frau war gegen 2.45 Uhr auf der Halberstädter Straße unterwegs, als sich ihr der Mann auf einem Fahrrad näherte. Er bot der Magdeburgerin Alkohol an, doch die Frau lehnte ab. Plötzlich schlug der Mann zu, teilte die Polizei mit. Die Polizei traf den Mann wenig später in einer Bar an. Die junge Frau wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Ob sich die Beiden schon vorher einmal getroffen haben, ist nicht klar. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass sie sich nicht kannten. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

