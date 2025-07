Berlin - Einen Monat nach einem Angriff auf eine junge Frau und deren Mutter in Friedrichsfelde haben die Ermittler einen Tatverdächtigen gefasst. Es handele sich um einen 18-Jährigen, teilen Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Er sei in der Nacht in seiner Wohnung in Berlin-Spandau festgenommen worden. Es sei Haftbefehl wegen zweifachen versuchten Mordes gegen ihn erlassen worden.

Der 18-Jährige soll in der Nacht zum ersten Juni die junge Frau auf einem Gehweg attackiert haben. Sie erlitt mehrere Stichverletzungen und schwebte zeitweilig in Lebensgefahr. Die 51 Jahre alte Mutter sei nach dem Überfall dazugekommen und habe den jungen Mann von ihrer Tochter weggerissen. Dabei wurde sie ebenfalls schwer verletzt. Zwei Polizisten, die sich nicht im Dienst befanden, seien eingeschritten und hätten Erste Hilfe geleistet. Der Angreifer flüchtete.

Die Polizei hatte mit einem Phantombild nach dem Verdächtigen gesucht. Die Hintergründe der Attacke sind noch unklar.