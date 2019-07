Ein Jugendlicher hat einen anderen jungen Mann in Magdeburg mit Pfefferspray angegriffen. Die Polizei ermittelt nun.

Magdeburg l Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, wurde am Montag (29. Juli 2019) ein 15-jähriger Magdeburger gegen 22.30 Uhr im Scharnhorstring von einem 18-Jährigen u. a. mit Pfefferspray angegriffen. Der 15-jährige Magdeburger erschien daraufhin einen Tag später bei der Polizei und zeigte die Körperverletzung vom Montagabend an.

Der 15-Jährige war demnach gegen 22.30 Uhr im Scharnhorstring auf den späteren 18-jährigen Beschuldigten getroffen. Beide gerieten in ein Streitgespräch, woraufhin der 18-Jährige ein Pfefferspray hervorholte und den 15-Jährigen damit bedrohte. Der 15-Jährige flüchtete, wurde jedoch vom 18-Jährigen im Düppler Grund eingeholt und mit dem Pfefferspray besprüht. Daraufhin ging der 15-Jährige zu Boden und wurde in weiterer Folge auf dem Boden liegend mehrmals getreten. Erst als eine Zeugin den 18-Jährigen aufforderte dies zu unterlassen, ließ dieser vom 15-Jährigen ab und entfernte sich in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat inzwischen die Ermittlungen aufgenommen.