Ein Magdeburger hat einem Syrer in einer Straßenbahn ins Gesicht geschlagen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Magdeburg (vs) l Zwei Männer, eine Syrer und ein Deutscher, sind am Abend des 20. Juli 2020 in einer Magdeburger Straßenbahn im Bereich der Schönebecker Straße in Streit, meldetet die Polizei Magdeburg. Der 25-jähriger Syrer wurde laut eigener Aussage gegen 21.15 Uhr durch einen 42-jährigen Magdeburger mit den Worten angesprochen, dass er in Deutschland deutsch sprechen solle. Daraufhin entwickelte sich laut Polizei zwischen den beide Männer eine verbale Auseinandersetzung, die sich derart zuspitzte, dass der 42-Jährige den 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug.

Fahrgäste greifen ein

Die inzwischen körperliche Auseinandersetzung konnte durch das Eingreifen mehrerer Fahrgäste bis zum Eintreffen der Polizei unterbunden werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest während der Anzeigenaufnahme ergab bei dem 42-jährigen Magdeburger einen Wert von über 2 Promille. Der 25-jährige Syrer wurde nur leicht verletzt. Er lehnte eine ärztliche Versorgung ab. Die Kriminalpolizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren aufgenommen.