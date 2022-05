Kommentar: Die Hermann-Gieseler-Halle Magdeburg braucht Offenheit für Konzepte mit Rendite

Blick durch Hagebutten in einem Hochbeet auf die denkmalgeschützte Hermann-Gieseler-Halle. Sie gilt als eines der wichtigsten Bauwerke der Moderne in Magdeburg.

Magdeburg - Viele Magdeburger haben eine ganz eigene Verbindung zur Hermann-Gieseler-Halle. Erinnerungen an sportliche Wettbewerbe bleiben lange im Gedächtnis, vor allem wenn sie positiv waren. Der Wunsch ist groß, dass sie auch in Zukunft der Öffentlichkeit zur Verfügung steht und das Gebäude so zu neuem Leben erweckt wird.