Nach einem schweren Brand in einem Wohngebiet in Magdeburg werden nun Maßnahmen ergriffen. Das ist längst überfällig. Die Probleme mit der Löschwasserversorgung sind schon seit Jahren bekannt.

Kommentar zu Brandschutzmaßnahmen in Wohngebiet in Magdeburg: Es ist höchste Zeit

Magdeburg - Man mag sich nicht vorstellen, was hätte passieren können, wenn an jenem Abend im Oktober neben dem Doppelhaus noch ein weiteres Gebäude in dem Wohngebiet in Brand geraten wäre.