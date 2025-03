Was mag in der Halterin wohl vorgegangen sein, die der hundertfachen Tierquälerei an den ihr anvertrauten Schafen beschuldigt wird? Das frage ich mich schon die ganze Zeit, in der wir über das traurige Ausmaß dieses Skandals in Magdeburg seit Anfang 2025 berichten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.