Kommentar zu Freizeitpark-Plänen in Magdeburg: Ambitionen anerkennen

Magdeburg - Es sind spektakuläre Pläne, die für den Neustädter See in Magdeburg angedacht sind. Pläne, die auf jeden Fall für Diskussionen sorgen werden. Denn natürlich geht es auch um Naturschutz und Zugang zum See.