Kommentar zu Magdeburgs Sanierung an Schulen: Hoffnungsloser Fall

An der Gemeinschaftsschule "Johann Wolfgang von Goethe" in Magdeburg-Sudenburg wird gebaut.

Magdeburg - In den vergangenen Jahren sind Preissprünge auf den Baustellen zum Alltag geworden. Man hat sich daran gewöhnt, ärgert sich ob als Häuslebauer oder als Verantwortungsträger in einem Unternehmen oder in der Kommune immer wieder aufs Neue – und hofft, dass die Preissteigerungen bald ein Ende haben werden, dass die Preise gar wieder sinken werden. Vielleicht geht es auch der Stadt als Bauherr für die Sanierung einer Grund- und einer Gemeinschaftsschule so. Doch diese Hoffnung dürfte aus mehreren Gründen trügerisch sein. Dafür gibt es drei Gründe.