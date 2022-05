Kommentar zu Winterdepots für Schneeschschieber in Magdeburg: Eigentümer in der Verantwortung

In Winterdepots sollen Schneeschieber und -schaufeln für freiwillige Helfer zur Verfügung stehen, falls es in Magdeburg wieder zu einem extremen Wintereinbruch wie 2021 kommt. Die Depots sollen in Schulen, Kitas und kommunalen Gebäuden eingerichtet werden. Doch ist das tatsächlich umsetzbar?

Magdeburg - Am Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe ist per se nichts auszusetzen. So auch an dem Gedanken, Einwohnern Schneeschaufeln zur Verfügung zu stellen, um beim nächsten Schneetreiben das Problem selbst beiseiteschieben zu können.