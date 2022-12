Kommentar zum Bau an Fuß- und Radwegen in Magdeburg: Warum die Liste wichtig ist

In Magdeburg gibt es eine Vielzahl an Stellen, an der Wege saniert werden müssen. Ein Kommentar zur Maßnahmenliste der Stadt.

Keine Frage: Die meisten Fuß- und Radwege in Magdeburg sind in einem guten Zustand. Wenn neu gebaut oder saniert wird, dann auf einem hohen Standard und in meist guter Qualität. Brauchen die Magdeburger also wirklich eine Prioritätenliste jener Strecken, die in Ordnung gebracht werden müssen und eine Maßnahmenliste, auf der die aktuellen Projekte benannt werden?