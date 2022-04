Kommentar zum Hort-Neubau in Magdeburg-Rothensee: Effizienz für Hortkinder zeigen

Der neue Hort in Magdeburg-Rothensee soll zügig gebaut werden. Die Beteiligten sind den Kinder schuldig, dass das auch klappt.

Die ehemalige Bebelschule in Magdeburg-Rothensee wurde für das neue Hortgebäude abgerissen.

Magdeburg - In weniger als einem Jahr soll der neue Rothenseer Grundschulhort also stehen. Ein hehres Ziel bei der aktuellen Lage in der Baubranche.