Magdeburg - Was war das denn bitte? Nicht einmal eine demokratisch einfache Entscheidung gelingt dem neu gewählten Magdeburger Stadtrat. Es gab nur einen Kandidaten für das Amt des Vorsitzenden. Doch er fiel im ersten Wahlgang durch. Die folgenden Auszeiten und Irritationen wirkten wie ein Sinnbild für das, was in den nächsten Jahren bevorstehen könnte.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.