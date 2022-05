Kommentar zum Solarpark im Süden Magdeburgs: St.-Florians-Prinzip

Ein Investor will in Magdeburg einen Solarpark zur Erzeugung von Solarstrom bauen. Doch die Stadt sträubt sich. Ein Kommentar.

Magdeburg - Der Magdeburger Stadtrat soll - so der Wunsch der Verwaltung - einen Plan für einen Solarpark an den Sohlener Begern kippen. Doch die Energiewende muss kommen. Wenn schon nicht aus Gründen des Klimaschutzes, dann in nicht allzuferner Zukunft aus Gründen der begrenzten Ressourcen bei den fossilen Brennstoffen. Und an vielen Stellen Deutschlands zeigt sich hier, dass viele Menschen theoretisch hinter der Sache stehen – nur bitteschön nicht vor der eigenen Haustür. Doch was hat das für Folgen?