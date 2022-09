Kommentar zum Streit um FCM-Trainingsplätze: Das Kind beim Namen nennen

Keinen guten Eindruck machen einige der Trainingsplätze am Stadion des 1. FCM im Osten Magdeburgs.

Ist der FCM ein Teil der Magdeburger Identität? Oder doch eher ein Wirtschaftsunternehmen, wie es in der Diskussion im Bildungsausschuss des Stadtrats anklang? Hier möchte man nicht in der Haut eines Schiedsrichters stecken. Denn es kommt auf die Perspektive an, wie man sich dem Thema nähert, welche Schlüsse man zieht.