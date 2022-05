Kommentar zur Ausdünnung des Fahrplans der MVB in Magdeburg wegen Corona

In Magdeburg wird der Fahrplan der MVB für weitere Tage ausgedünnt. Grund sind Ausfälle im Fahrpersonal wegen Corona. Dazu ein Kommentar.

Haltestelle der MVB in Magdeburg.

In der öffentlichen Diskussion ist man schnell bei der Hand mit Schuldzuweisungen in Richtung des öffentlichen Personennahverkehrs. Und auch in Magdeburg wäre es einfach, denn Verkehrsbetrieben die Schuld für ausgedünnte Fahrpläne und vor allem ab der kommenden Woche voller Busse und Straßenbahnen zu geben.