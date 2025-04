Kommentar zur Brückensperrung in Magdeburg: Eine Frage der Geduld

Nach Sperrung der Ringbrücke am Damaschkeplatz

Magdeburg - Einatmen, ausatmen. Ruhig bleiben. Und durchhalten. Gar nicht so einfach, wenn man für zehn Kilometer fast eine Stunde braucht. Doch auf verstopfte Straßen und Staus müssen wir uns in den nächsten Monaten gefasst machen. Nach den Osterferien, wenn noch mehr Fahrzeuge auf den Straßen in Magdeburg unterwegs sind, dürfte es noch schlimmer kommen.