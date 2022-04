Kommentar zur Bundesgartenschau in Magdeburg: Gut Ding will Weile haben

Worin die Chance für eine Bundesgartenschau in Magdeburg im Jahr 2039 liegt.

Frühblüher im Elbauenpark in Magdeburg. Er ist das Ergebnis der Bundesgartenschau 1999.

Eine Bundesgartenschau in Magdeburg in Form eines Schnellschusses zu organisieren, das dürften auch die Antragsteller aus der Fraktion Die Linke nicht im Sinn gehabt haben, als sie einen Vorstoß für eine neue Buga in Magdeburg wagten.