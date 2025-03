Magdeburg - Wenn am Freitagabend (14. März) der FCM den HSV in der heimischen Avnet-Arena empfängt, dann ist vorab schon ein Ergebnis klar: Rund um An- und Abpfiff wird es sich auf den Straßen in Ostelbien massiv stauen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.