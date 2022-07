Kommentar zur Kita-Betreuung in Magdeburg: Sozialarbeit hilft allen

Dass es in Magdeburg bereits in mehreren Kitas eigene Sozialarbeiter gibt, ist eine gute Sache. Nicht nur die Kinder und Eltern, sondern auch das Personal profitiert davon.

Stefan Harter über die Rolle der Kita-Sozialarbeit in Magdeburg.

Magdeburg - Sozialarbeit ist in den Magdeburger Schulen längst etabliert. Und auch in der Kita kommen die Fachkräfte gut an.