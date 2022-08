Kommentar zur neuen Haltestelle am Kölner Platz Magdeburg: Tristesse an der Trasse

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe haben einen neue Haltestelle. Sie befindet sich in der Nähe des Hauptbahnhofs. Doch war es schon an der Zeit, sie in Betrieb zu nehmen?

Unter einer Eisenbahnbrücke am Hauptbahnhof Magdeburg ist gegenüber dem Kölner Platz eine neue Haltestelle für Straßenbahnen der MVB in Betrieb gegangen.

Der große Plan sieht die Haltestelle am Kölner Platz in Magdeburg künftig als eine der wichtigen zentralen Stationen in Magdeburg – als Umstiegspunkt zwischen sechs Straßenbahnlinien, Personenzügen und den Bussen am Busbahnhof. Doch von all der damit verbunden Geschäftigkeit ist noch nichts zu sehen. Und das hat einen guten Grund.