Kommentar zur Schulsozialarbeit in Magdeburg: Landesversagen

Magdeburg - Das Land Sachsen-Anhalt, Regierung und Legislative, wird seit Jahr und Tag dem Lehrermangel nicht Herr und geht nun obendrein fahrlässig mit jenen um, die an Schulen wichtige Ausgleichsarbeit an der Schülergesundheit leisten. Und das in schwierigsten Zeiten, geprägt von durch Corona potenzierten schulischen und sozialen Problemen, die in Klassen mit gerade steigenden Flüchtlingsquoten nicht kleiner werden. Geht’s noch unverantwortlicher?