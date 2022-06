Kommentar zur Vergabe des Finanzpostens per Los: Unglückliche Regel

Magdeburg - Stimmgleichheit auch in einem zweiten Wahlgang – das kommt in den sachsen-anhaltischen Kommunalräten eher selten vor. In Magdeburg war das nun der Fall. Dass die vier am Ende verbliebenen Bewerber allesamt das Zeug für den Posten haben, steht außer Frage: Sie alle hatten durch Qualifikationen und ihre Tätigkeit bewiesen, dass sie sich mit der Materie auskennen und dass sie auch in leitenden Funktionen gute Arbeit leisten können. Das ist auch wichtig, denn es geht auch um Verantwortung für das Milliarden-Vermögen, das der Stadt gehört.