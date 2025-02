Noch eine neue Abgabe? In Magdeburg könnte die Verpackungssteuer auf den Weg gebracht werden. Warum die Idee gar nicht schlecht ist.

Kommentar zur Verpackungssteuer in Magdeburg: Wegwerfkultur stoppen

Magdeburg - Müll en masse: Ich habe es selbst miterlebt, als ich im Rahmen meiner Januar-Challenge „Raus aus der Komfortzone“ auf Plastikmüll verzichtet und die Abfuhr der Gelben Tonne an einem Tag begleitet habe. Die Tonnen sind voll, in jeder steckt irgendetwas drin, was nicht reingehört. Über Mülltrennung macht sich offensichtlich nicht jeder Gedanken.