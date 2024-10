Das Thema „Radfahrer auf Fußwegen“ ist in Magdeburg ein viel diskutiertes, obwohl die Straßenverkehrsordnung eindeutig ist. Fahrradfahren auf Gehwegen ist kein Kavaliersdelikt.

In Magdeburg nutzen einige Radfahrer lieber die Fußwege als das holprige Straßenpflaster. Laut Straßenverkehrsordnung ist der Gehweg den Fußgängern vorbehalten. Radfahrer haben den Radweg oder – wenn keiner vorhanden ist – die Fahrbahn zu nutzen.

Magdeburg. - Viele Radfahrer seien in Magdeburg rabiat unterwegs, lautet die Kritik am Volksstimme-Lesertelefon. An das Radfahrverbot auf Fußwegen hielte sich kaum jemand.