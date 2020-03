Der Nachholtermin für das Konzert von Peter Maffay in Magdeburg steht. Der Sänger wird nun im Juli in der Getec-Arena auftreten.

Magdeburg (vs) l Der Musiker Peter Maffay holt am 30. Juli 2020 in Magdeburg seinen verschobenen Auftritt nach. Das Konzert in der Getec-Arena beginnt um 20 Uhr.

Ursprünglich wollte der Sänger bereits am 4. März für seine Fans in Magdeburg spielen, musste das Konzert aber aufgrund von Krankheitsfällen in seiner Begleitband verschieben.

Die bisher gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit. Karteninhaber, die für die Tickets aufgrund der Verschiebung keine Verwendung mehr haben können diese an den Vorverkaufsstellen wieder zurückgeben.