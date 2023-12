Kultur und Freizeit „Kosmische Lichterwelten“ in Magdeburg mit einer Neuheit eröffnet

An der Kosmos-Promenade in Neu-Reform in Magdeburg erstrahlt eine eigene kleine Lichterwelt. Dies ist möglich dank dem Engagement des Bürgervereins Reform sowie der Spendenbereitschaft von Unternehmen und Privatpersonen.