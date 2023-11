Ein besonderes Weihnachtsmärchen soll Anfang Dezember in Magdeburg seine Premiere feiern. Ein Klassiker der Gebrüder Grimm wird für den Stadtteil Reform neu adaptiert.

Was treibt Rotkäppchen in Magdeburg-Reform?

Mit viel Humor erzählt die Gruppe eine Neuadaption des Märchenklassikers der Gebrüder Grimm, die in Reform spielt.

Magdeburg - Der Stadtteil Reform bekommt in diesem Jahr sein eigenes Weihnachtsmärchen. Im Rahmen des Reformer Adventsmarktes am 1. und 2. Dezember an der Kosmos-Promenade soll „Rotkäppchen in Reform“ seine Premiere feiern.

Dahinter steckt der Bürgerverein Reform mit der Theatergruppe „Traumkristalle“. Die Zuschauer erwartet eine Neuadaption des Grimmschen Klassikers, wie es so noch nie zu sehen war.

Bunt, fröhlich, liebevoll-chaotisch und mit allerlei zweideutigen Bezügen zu Institutionen und Menschen aus Reform, wie es in einer Mitteilung des Bürgervereins heißt.

„Das etwas andere Weihnachtsmärchen“ ist die Produktion unterschrieben. Worum geht es? Rotkäppchen – verkörper von Franzi Leitner – hat sich einen Roller gekauft und will damit die Großmutter (Cornelia Porwollik) in einem Pflegeheim in Reform besuchen.

Witzige Hetzjagd durch den Stadtteil

Letztere will dann selbst eine Runde auf dem Roller drehen. Das geht nicht gut aus. Das Gefährt ist Schrott und Rotkäppchen muss wieder zu Fuß gehen. „Im Park am Fort II wird es von einem Rudel Wölfe gestellt, das nur wegen der Grünen hier herumlungert, weil die ja den Wölfen nicht an den Kragen wollen“, heißt es weiter.

Dann kommt auch noch eine Clique aus dem Jugendhaus „Banane“ vorbei. Diese knüpft sich den Weihnachtsmann vor, der auf dem Weg zu einer Feier in der Kita „Waldschule“ ist. Die Clique klaut den Sack mit Geschenken.

Das wiederum macht den Weihnachtsmann so wütend, dass er sich in einen Jäger (Marcel Schäfer) verwandelt. Also entwickelt sich eine wilde Hetzjagd mit einer Reihe von komischen Einlagen. Wie das ganze ausgeht, kann auf dem Adventsmarkt erlebt werden.

Seit Monaten ist die Gruppe dabei, das Stück zu entwickeln und für die Premiere vorzubereiten. Initiatorin ist Susanne Mallinowski, die als Autorin und Erzählerin die Fäden in der Hand hält.

Zum Adventsmarkt in Reform wird dann auch wieder die kosmische Lichterwelt erstrahlen. Mit einem Neuzugang. Archivfoto: Konstantin Kraft

Die Uraufführung von „Rotkäppchen in Reform“ soll am 1. Dezember um 18.30 Uhr auf dem Reformer Adventsmarkt gefeiert werden. Am darauffolgenden 2. Dezember ist um 18.30 Uhr eine weitere öffentliche Vorstellung geplant.

Zur Ergänzung: Zum Adventsmarkt wird auch wieder die kosmische Lichterwelt an der Kosmos-Promenade aufleuchten.