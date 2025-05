Die Fraktion Die Linke fordert kostenfreien Eintritt für Familien in Magdeburger Freizeiteinrichtungen am Kindertag. Stattdessen gibt es nur für einen Ort freien Eintritt. Wo Kinder 2025 kostenlos den 1. Juni verbringen können.

Kostenlos schwimmen gehen: Wo Kinder am 1. Juni freien Eintritt haben

Kindertag in Magdeburg

Am 1. Juni ist Kindertag. Die Stadt Magdeburg reagiert mit einem Kompromiss auf den Vorschlag, dass Familien an diesem Tag freien Eintritt bekommen.

Magdeburg - Erstmals seit zwölf Jahren steigen die Eintrittspreise für die Badeeinrichtungen in Magdeburg. Angesichts der steigenden Preise im Freizeitbereich, die vor allem Familien belasten, bringt die Fraktion Die Linke einen Vorschlag ein, der die Familienkassen entlasten soll. Die Stadt bietet für 2025 jedoch nur an einem Ort kostenlosen Eintritt für Kinder an.