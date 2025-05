Jetzt ist es offiziell: Die beiden Kliniken der Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg haben einen neuen Träger. Welche Auswirkungen das auf Patienten und Angestellte der Pfeifferschen Stiftungen hat.

Pfeiffersche Stiftungen in Magdeburg

Magdeburg. - Die wirtschaftlich angeschlagenen Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg haben ihre Kliniken in Magdeburg und Lostau sowie das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) verkauft. Am Donnerstag (15. Mai 2025) gaben die Stiftungen bekannt, wer der neue Träger ist.