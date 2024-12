Die Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg befinden sich wie andere Betreiber von Krankenhäusern auch in einer schwierigen finanziellen Situation. Wie die Einrichtung darauf reagiert.

Gesundheit und Pflege: Finanzsorgen bei den Pfeifferschen Stiftungen in Magdeburg

Die Pfeifferschen Stiftungen haben ihren Hauptsitz mit Klinikum in Magdeburg-Cracau.

Magdeburg - Die Pfeifferschen Stiftungen mit ihrem Hauptsitz in Cracau gehören zu den größten Arbeitgebern in Magdeburg. Nach eigenen Angaben sind in den verschiedenen Geschäftsbereichen der gemeinnützigen Einrichtung rund 2.000 Mitarbeiter beschäftigt.