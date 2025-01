Verkehr und Bauen Wie es mit der Kreuzung zwischen Getec- und Avnet-Arena in Magdeburg weitergehen soll

Zwischen den Heimspielstätten von SCM und FCM in Magdeburg steht seit dem Sommer 2024 eine Baustellenampel. Ob das so bleibt und was aus dem Verkehrsknoten wird, dazu soll nun eine Entscheidung fallen.