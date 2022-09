Kreuzung in der Magdeburger City an zwei Wochenenden dicht

Der Tunnelbau führt an der Otto-von-Guericke-Straße in zu Einschränkungen für Autos und Straßenbahnen. Zunächst wird an den neuen Oberleitungen gebaut.

Magdeburg - Ab Abend des 23. September kommt es in der Magdeburger Innenstadt bis in die Morgenstunden des 26. September zu gravierenden Behinderungen. Grund: Es erfolgen Arbeiten zum Anschluss des Tunnelneubaus an das Gleis- und Straßennetzes an der Kreuzung Ernst-Reuter-Allee/Otto-von Guericke-Straße.